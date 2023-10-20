NI: Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше

Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше. Главную ошибку украинского лидера назвал журналист Тед Снайдер в материале для издания The National Interest (NI).

«С начала конфликта у Киева трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры», — высказался Снайдер. По его мнению, Украина все равно будет вынуждена подписать мирный договор, но уже на худших условиях, чем это можно было бы сделать раньше.

Журналист считает, что западные политики начинают понимать, что ситуация на Украине не только не закончится победой Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и не заставит Москву уступать ключевым требованиям Киева за столом переговоров.

«Киеву придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом частей Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на момент первых переговоров еще можно было сохранить», — говорится в статье.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил шансы Украины победить в конфликте. Он выразил мнение, что Киеву не удастся одержать победу даже с деньгами и техникой, переданными ему Западом.

