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07:01, 20 октября 2023Ценности

Жена Бибера показала откровенный образ на Хеллоуин

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер показала откровенный образ на Хеллоуин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она запечатлена позирующей в красном корсете с черными кружевными вставками и обнимающей скелет. Девушка дополнила свой наряд чулками, меховым поясом и жемчужным чокером. Кроме того, она сделала себе макияж с имитацией капающей крови.

«Прощай, октябрь», — подписала звезда пост, который набрал более одного миллиона лайков.

В сентябре сообщалось, что Хейли Бибер пришла в ресторан без штанов. Папарацци запечатлели 26-летнюю манекенщицу на выходе из заведения под названием Hotel Costes в Париже, где она ужинала с друзьями. Для выхода в свет знаменитость выбрала откровенный наряд, который состоял из водолазки бежевого оттенка и черных трусов поверх прозрачных колготок.

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      Мария Винар
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