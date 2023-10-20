Жена Бибера показала откровенный образ на Хеллоуин

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер показала откровенный образ на Хеллоуин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она запечатлена позирующей в красном корсете с черными кружевными вставками и обнимающей скелет. Девушка дополнила свой наряд чулками, меховым поясом и жемчужным чокером. Кроме того, она сделала себе макияж с имитацией капающей крови.

«Прощай, октябрь», — подписала звезда пост, который набрал более одного миллиона лайков.

В сентябре сообщалось, что Хейли Бибер пришла в ресторан без штанов. Папарацци запечатлели 26-летнюю манекенщицу на выходе из заведения под названием Hotel Costes в Париже, где она ужинала с друзьями. Для выхода в свет знаменитость выбрала откровенный наряд, который состоял из водолазки бежевого оттенка и черных трусов поверх прозрачных колготок.

