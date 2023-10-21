Генконсульство РФ рассказало о попавших в ДТП в Турции российских туристах

Генконсульство РФ: одна из пострадавших в ДТП в Анталье россиянок прооперирована

Генконсульство России в турецкой Анталье подтвердило информацию о пяти пострадавших в ДТП россиянах, пишет РИА Новости.

Как рассказали дипломаты, в результате инцидента одна из пострадавших была прооперирована, остальным также оказали медицинскую помощь, после чего россияне продолжили отдых. В ведомстве отметили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. «Генконсульство находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле», — подчеркнули дипломаты.

В субботу, 21 октября, стало известно, что близ города Манавгат в провинции Анталья в Турции два автобуса попали в ДТП, в результате чего пострадали российские туристы. Один микроавтобус с туристами въехал в другой, шедший перед ним.