Российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции
Близ города Манавгат в провинции Анталья в Турции столкнулись два автобуса, в результате чего пострадали как минимум пятеро российских туристов, передает агентство IHA.
ДТП произошло ранним утром 21 октября. Один микроавтобус с туристами въехал в другой, шедший перед ним.
Пятеро россиян были доставлены в больницу, их состояние не уточняется. При этом большинство остальных туристов после медпомощи на месте отказались от госпитализации и направились в гостиницу. Также в больницу отправили двух водителей, граждан Турции.
Канал Mash при этом сообщает, что всего пострадали десять российских туристов, среди них есть и дети. У одной женщины зафиксировали перелом руки. Добавляется, что туристы перед этим только прилетели, их везли в отели Аланьи.
В начале сентября как минимум трое россиян пострадали в ДТП в районе города Аланья в Турции.