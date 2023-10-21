Российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции

Два автобуса с российскими туристами попали в ДТП в турецкой Анталье

Близ города Манавгат в провинции Анталья в Турции столкнулись два автобуса, в результате чего пострадали как минимум пятеро российских туристов, передает агентство IHA.

ДТП произошло ранним утром 21 октября. Один микроавтобус с туристами въехал в другой, шедший перед ним.

Пятеро россиян были доставлены в больницу, их состояние не уточняется. При этом большинство остальных туристов после медпомощи на месте отказались от госпитализации и направились в гостиницу. Также в больницу отправили двух водителей, граждан Турции.

Канал Mash при этом сообщает, что всего пострадали десять российских туристов, среди них есть и дети. У одной женщины зафиксировали перелом руки. Добавляется, что туристы перед этим только прилетели, их везли в отели Аланьи.

В начале сентября как минимум трое россиян пострадали в ДТП в районе города Аланья в Турции.