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07:27, 21 октября 2023Мир

Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США

Rolling Stone: рэпер Канье Уэст не будет участвовать в выборах президента США

Фото: Mark J. Rebilas / USA Today Sports / Reutersconnect.com

Американский рэпер Канье Уэст отказался от участия в президентских выборах в США, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил адвокат звезды Брюс Маркс в беседе с Rolling Stone.

По данным издания, в октябре политический комитет артиста подал в Федеральную избирательную комиссию США декларацию, которая доказывает прекращение кампании и то, что музыкант не будет участвовать в предвыборной гонке. Адвокат рэпера подчеркнул, что вероятность участия его клиента в выборах «более чем отдаленная».

На президентских выборах в США 2020 года кандидат Канье Уэст набрал около 60 тысяч голосов избирателей.

Ранее Канье Уэста заподозрили в нарушении антитеррористического закона Италии. Ему могут вменить сразу три инцидента — в Венеции, Флоренции и в Милане.

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