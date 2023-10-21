Король Иордании назвал военным преступлением депортацию палестинцев

Reuters: король Иордании Абдалла II ибн Хусейн осудил депортацию палестинцев

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн осудил идею депортации палестинцев. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам монарха, принудительное перемещение народа Палестины будет считаться военным преступлением.

Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на каирском саммите, посвященном палестино-израильскому конфликту, также высказался против депортации палестинцев и, в частности, против их переселения на Синайский полуостров. Трансляцию мероприятия ведет Youtube-канал президентской пресс-службы.

«Мы подтверждаем наше категорическое неприятие насильственного перемещения палестинцев на Синай. Переселение населения Газы на египетскую территорию означает ликвидацию палестинского дела», — заявил египетский лидер.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынашивал планы по депортации палестинцев на Синайский полуостров в Египте.