Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 21 октября 2023Мир

Король Иордании назвал военным преступлением депортацию палестинцев

Reuters: король Иордании Абдалла II ибн Хусейн осудил депортацию палестинцев

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн осудил идею депортации палестинцев. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам монарха, принудительное перемещение народа Палестины будет считаться военным преступлением.

Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на каирском саммите, посвященном палестино-израильскому конфликту, также высказался против депортации палестинцев и, в частности, против их переселения на Синайский полуостров. Трансляцию мероприятия ведет Youtube-канал президентской пресс-службы.

«Мы подтверждаем наше категорическое неприятие насильственного перемещения палестинцев на Синай. Переселение населения Газы на египетскую территорию означает ликвидацию палестинского дела», — заявил египетский лидер.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынашивал планы по депортации палестинцев на Синайский полуостров в Египте.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат Госдумы назвал не поддерживающих Путина россиян гнилью

      Основатель «Азова» назвал ставший большой проблемой ВСУ российский беспилотник

      Мужчина вышел на полосу российского аэропорта и сорвал посадки двух самолетов

      Король Иордании назвал военным преступлением депортацию палестинцев

      Журова оценила идею по ограничению выезда талантливых спортсменов за рубеж

      В США заявили об уничтожении российскими военными практически всей техники ВСУ

      В Египте начался саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа

      Спонсоры отказались от поддержки вузов США из-за реакции на атаки ХАМАС

      Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

      У посольства Израиля в столице Кипра произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости