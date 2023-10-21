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05:02, 21 октября 2023Мир

В США озвучили неутешительный для Киева прогноз на 2024 год

War on the Rocks: следующий год окажется крайне сложным для Украины
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Для Украины 2024 год окажется крайне сложным из-за растущего военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов. Об этом заявили военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», — отметил Кофман.

Как считает аналитик, Россия продолжает успешно наращивать производство артиллерийских снарядов и дронов. По его словам, тенденция к росту военного производства продолжится и в 2024 году.

Кроме того, Райан Эванс упомянул смену внешнеполитических приоритетов Белого дома, которая приведет к снижению поддержки Украины. Он также указал на переключение внимания США на поддержку Израиля. По словам Эванса, «Украину ждет печальная картина».

Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не в состоянии пережить конфликт с Россией. Таким образом, Соскин призвал Киев кардинально изменить ход конфликта. Он уточнил, что в стране начался демографический кризис из-за бегства миллионов украинцев и «практически полного прекращения рождаемости».

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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