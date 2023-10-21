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12:21, 21 октября 2023Культура

Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Page Six: актриса Мерил Стрип рассталась с мужем-скульптором шесть лет назад

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Мерил Стрип рассталась с мужем-скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на представителя звезды.

74-летняя обладательница Оскара и ее 76-летний супруг уже шесть лет не живут вместе, уточнил он. «Дон Гаммер и Мерил Стрип расстались более шести лет назад. Они всегда будут заботиться друг о друге, но », — сказал представитель актрисы.

При этом супруги вместе посещали церемонию вручения премии «Оскар» в 2018 году, а 20 октября 2023 года Стрип посетила Церемонию вручения премии принцессы Астурийской с обручальным кольцом на руке. У звездной пары четверо детей и пять внуков.

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      Александра Лисица
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