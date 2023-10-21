Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Page Six: актриса Мерил Стрип рассталась с мужем-скульптором шесть лет назад

Американская актриса Мерил Стрип рассталась с мужем-скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на представителя звезды.

74-летняя обладательница Оскара и ее 76-летний супруг уже шесть лет не живут вместе, уточнил он. «Дон Гаммер и Мерил Стрип расстались более шести лет назад. Они всегда будут заботиться друг о друге, но », — сказал представитель актрисы.

При этом супруги вместе посещали церемонию вручения премии «Оскар» в 2018 году, а 20 октября 2023 года Стрип посетила Церемонию вручения премии принцессы Астурийской с обручальным кольцом на руке. У звездной пары четверо детей и пять внуков.

Ранее российский хип-хоп исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, официально развелся со своей второй супругой, российской моделью и блогершей Юлией Королевой. В пятницу, 20 октября, пара получила документы о расторжении брака.