Российский летчик назвал причину массовых потерь украинских МиГ-29

Герой России Липовой: украинские МиГ-29 бессильны перед авиацией и ПВО России

Массовые потери фронтовых истребителей советского производства МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с тем, что они изначально бессильны перед современными российскими самолетами и системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, сообщает NEWS.ru.

«На Украину перебросили остатки боеготовых МиГ-29 из Европы. Вот они и якобы осмелели. Наши расчеты ПВО, авиация отлично поработали, и практически вся авиация ВСУ уничтожена, она изначально была бессильна перед ПВО ВС РФ», — отметил он.

Ранее 21 октября в Министерстве обороны России сообщили журналистам, что за сутки средствами ПВО были сбиты семь украинских истребителей Миг-29. В военном ведомстве не уточнили, где конкретно удалось поразить авиацию противника.

Всего за неделю российские военнослужащие уничтожили 12 самолетов, 10 из которых — Миг-29 и еще два — штурмовики Су-25.