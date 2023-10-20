Минобороны заявило о поражении семи украинских самолетов Миг-29 за сутки

Минобороны: за сутки средства ПВО сбили семь украинских самолетов Миг-29

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских самолетов Миг-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там не уточнили, где конкретно удалось поразить самолеты противника. Всего за неделю российские военнослужащие уничтожили 12 самолетов, 10 из которых — Миг-29 , два — Су-25.

Помимо этого, удалось поразить два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины. За неделю также были уничтожены 314 украинских дронов и перехвачены шесть управляемых авиационных бомб JDAM.