Российские войска за неделю уничтожили 12 самолетов и два вертолета ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ за неделю

Российские войска за неделю уничтожили 12 самолетов и два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, были уничтожены 10 МиГ-29, и два штурмовика Су-25. Также российские военнослужащие поразили два вертолета Ми-8. В Минобороны отметили, что только за последние сутки системы противовоздушной обороны сбили семь самолетов МиГ-29.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в сентябре российские войска уничтожили более 2700 единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе и иностранной, среди которой насчитывается семь боевых машин пехоты из США Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Польши, США, Германии и Франции, а также два танка Leopard и английский танк Challenger.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.