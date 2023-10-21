Минобороны России: в районе Первомайского в ДНР уничтожен полевой склад ВСУ

Российские военные ликвидировали полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 21 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, объект был уничтожен в районе населенного пункта Первомайское. Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику противника в районе Ямполовки в ДНР.

18 октября сообщалось, что Вооруженные силы Росси уничтожили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое. Помимо этого, им удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии и 102-й бригады территориальной обороны, находившиеся в ДНР и Запорожской области.