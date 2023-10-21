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08:02, 21 октября 2023Моя страна

Участок леопарда папы римского отметили памятным знаком

«Земля леопарда» открыла посвященный леопарду папы римского памятный комплекс

Кадр: Telegram-канал дирекции заповедников «Земля леопарда»

Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, открыт на Гамовском кластере национального парка «Земля леопарда». Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников.

В нацпарке рассказали, что самец дальневосточного леопарда Leo 252M по имени Мартин Фьерро фиксируется на кластерном участке «Гамовский» нацпарка с 2021 года. "Это первый за десятилетия дикий леопард, вернувшийся на эту территорию – после того, как ее стали охранять. Экзотическое имя он получил от своего Хранителя – папы римского Франциска, который взял пятнистого хищника под опеку в рамках программы "Хранитель леопарда"», — говорится в сообщении.

Памятный камень размещен по месту прописки» пятнистого хищника. Торжественная церемония открытия уникального объекта прошла с выступлениями почетных гостей. Участие приняли глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало, директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

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      Варвара Кошечкина
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