Участок леопарда папы римского отметили памятным знаком

«Земля леопарда» открыла посвященный леопарду папы римского памятный комплекс

Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, открыт на Гамовском кластере национального парка «Земля леопарда». Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников.

В нацпарке рассказали, что самец дальневосточного леопарда Leo 252M по имени Мартин Фьерро фиксируется на кластерном участке «Гамовский» нацпарка с 2021 года. "Это первый за десятилетия дикий леопард, вернувшийся на эту территорию – после того, как ее стали охранять. Экзотическое имя он получил от своего Хранителя – папы римского Франциска, который взял пятнистого хищника под опеку в рамках программы "Хранитель леопарда"», — говорится в сообщении.

Памятный камень размещен по месту прописки» пятнистого хищника. Торжественная церемония открытия уникального объекта прошла с выступлениями почетных гостей. Участие приняли глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало, директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.