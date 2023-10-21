На Украине администрацию Зеленского назвали параллельным правительством

Депутат Рады Геращенко назвала офис Зеленского параллельным правительством

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой в адрес офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Геращенко подчеркнула, что администрация Зеленского насчитывает 80 советников и назвала это бардаком.

«Офис президента работает как параллельное правительство. Вмешивается в работу всех органов власти. Дает указания силовикам и парламенту. При этом ни за что не отвечает», — написала она.