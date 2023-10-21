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21:22, 21 октября 2023Бывший СССР

На Украине администрацию Зеленского назвали параллельным правительством

Депутат Рады Геращенко назвала офис Зеленского параллельным правительством
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой в адрес офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Геращенко подчеркнула, что администрация Зеленского насчитывает 80 советников и назвала это бардаком.

«Офис президента работает как параллельное правительство. Вмешивается в работу всех органов власти. Дает указания силовикам и парламенту. При этом ни за что не отвечает», — написала она.

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      Марина Совина
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