В КНДР назвали причину надвигающейся на Европу «бесконечной войны»
Поставки Киеву ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) станут причиной бесконечной войны, надвигающейся на Европу. Такой сценарий, который ждет страны ЕС, назвал посол КНДР в России Син Хон Чхоль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Дипломат уточнил, что США, которые поставили дальнобойные ракеты Украине, везде подчеркивают, что речь идет об устаревшей разновидности системы с дальностью не более 170 километров. «Но ATACMS, пусть она устаревшая или новая, все равно будет использоваться для нанесения удара по глубине России. Это никто не может отрицать», — заявил Син Хон Чхоль.
По мнению посла Северной Кореи, атака по территории России едва ли приблизит мирное урегулирование украинского кризиса, о котором заявляют США. Напротив, это «станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны».
В результате через украинский конфликт американцы добьются истощения военных мощностей европейских государств, тем самым ввергнув их в еще большую зависимость от своих ресурсов, заключил Син Хон Чхоль.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что у США есть цель напрямую столкнуть НАТО и Россию. «Мы неоднократно предостерегали <...>, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность», — сказал дипломат.