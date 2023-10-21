Посол КНДР в России: Европу ждет бесконечная война из-за поставок Киеву ATACMS

Поставки Киеву ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) станут причиной бесконечной войны, надвигающейся на Европу. Такой сценарий, который ждет страны ЕС, назвал посол КНДР в России Син Хон Чхоль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат уточнил, что США, которые поставили дальнобойные ракеты Украине, везде подчеркивают, что речь идет об устаревшей разновидности системы с дальностью не более 170 километров. «Но ATACMS, пусть она устаревшая или новая, все равно будет использоваться для нанесения удара по глубине России. Это никто не может отрицать», — заявил Син Хон Чхоль.

По мнению посла Северной Кореи, атака по территории России едва ли приблизит мирное урегулирование украинского кризиса, о котором заявляют США. Напротив, это «станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны».

В результате через украинский конфликт американцы добьются истощения военных мощностей европейских государств, тем самым ввергнув их в еще большую зависимость от своих ресурсов, заключил Син Хон Чхоль.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что у США есть цель напрямую столкнуть НАТО и Россию. «Мы неоднократно предостерегали <...>, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность», — сказал дипломат.