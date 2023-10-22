Чимаев рассказал о трате призовых в UFC

Боец MMA Хамзат Чимаев заявил, что тратит призовые на помощь бездомным

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал, на что потратит призовые за победу над американцем Камару Усманом на турнире UFC 294. Его слова приводит ESPN MMA.

Спортсмен заявил, что в MMA крутятся большие деньги, подчеркнув, что он ценит поддержку руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я уже построил спортивный зал, помог многим бездомным. Это деньги — они помогают не только мне, но и другим людям», — поделился он подробностями.

Поединок между Чимаевым и Усманом в среднем весе прошел 21 октября в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев в профессиональной карьере провел 13 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Усмана теперь 20 побед и четыре поражения.

