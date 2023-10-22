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01:25, 22 октября 2023Мир

В Британии призвали избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке

Премьер Сунак: Британия против расширения конфликта на Ближнем Востоке
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам визита в Израиль, Саудовскую Аравию и Египет заявил, что Лондон активизирует дипломатические усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

По словам Сунака, Британия пытается не избежать перерастания текущего израильско-палестинского конфликта в региональную войну. «Нам необходимо стремиться к мирному и стабильному будущему и совместно работать над тем, чтобы нанести поражение террористическому злу», — призвал он.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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