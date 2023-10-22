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16:53, 22 октября 2023Спорт

Интернет-мошенники украли у чемпионки мира из России почти миллион рублей

Интернет-мошенники украли у чемпионки мира Анны Шкурдай 700 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Интернет-мошенники украли у российской чемпионки мира по синхронному катанию на коньках Анны Шкурдай почти миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации источника, 25-летняя спортсменка начала выполнять задания в интернете, за выполнение которых ей обещали перечислять суммы денег. Якобы ей нужно было бронировать отели для туристов, за которые ей возвращали деньги. Через несколько бронирований мошенники перестали выходить на связь.

Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. Шкурдай обратилась в полицию, правоохранительные органы уже начали расследование.

Шкурдай — трехкратная чемпионка мира по синхронному катанию на коньках. На ее счету также несколько побед на чемпионатах России, Всероссийских и международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

В январе сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт лишился 12,7 миллиона долларов. Мошенники, предположительно, украли деньги со счета спортсмена в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.

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      Анастасия Борисова
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