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22:03, 22 октября 2023Экономика

Комиссии автодилеров попросили ограничить

Шапарин: НАС попросил ограничить комиссии дилеров при продаже машин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил ограничить комиссии дилеров при продаже машин. Об этом в Telegram-канале организации написал ее вице-президент Антон Шапарин.

Он пояснил, что сейчас прибыль автодилеров превышает норму из-за введения комиссии на различные услуги. В частности, продавцы взимают пять процентов от стоимости автомобиля, девять процентов комиссии от суммы автокредита и 10 процентов от стоимости страховых продуктов. «Все это приводит к резкому росту стоимости автомобилей, их недоступности для населения», — указал Шапарин.

НАС просит Федеральную антимонопольную службу, Минпромторг и Банк России ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне не выше четырех процентов Кроме того, общественники считают необходимым внести изменения в законодательство в сфере торговли автомобилями.

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      Марина Совина
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