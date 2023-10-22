Комиссии автодилеров попросили ограничить

Шапарин: НАС попросил ограничить комиссии дилеров при продаже машин

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил ограничить комиссии дилеров при продаже машин. Об этом в Telegram-канале организации написал ее вице-президент Антон Шапарин.

Он пояснил, что сейчас прибыль автодилеров превышает норму из-за введения комиссии на различные услуги. В частности, продавцы взимают пять процентов от стоимости автомобиля, девять процентов комиссии от суммы автокредита и 10 процентов от стоимости страховых продуктов. «Все это приводит к резкому росту стоимости автомобилей, их недоступности для населения», — указал Шапарин.

НАС просит Федеральную антимонопольную службу, Минпромторг и Банк России ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне не выше четырех процентов Кроме того, общественники считают необходимым внести изменения в законодательство в сфере торговли автомобилями.

