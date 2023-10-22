Названо самое лучшее время для мытья головы

Стилистка по прическам Фауста Урте Гейгайте (Fausta Urte Geigaite) назвала самое лучшее время для мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

По словам специалистки, все зависит от типа волос. Так, обладателям тонких прядей стоит мыть голову утром, а густых и кудрявых — вечером.

Однако эксперт дала несколько рекомендаций. По ее словам, если прибегать к данной процедуре утром, то прическа сохранит свой объем на целый день. Что касается вечерней манипуляции, Гейгайте настоятельно призвала не ложиться спать с мокрыми волосами. «Сон с влажными прядями может вызвать проблемы с кожей головы, например, спровоцировать развитие грибковых инфекций. Также они могут стать ломкими и утратить свой природный блеск», — объяснила собеседница издания.

Ранее парикмахер и амбассадор бренда Garnier Кэт Томпсон назвала главные ошибки при мытье головы. В первую очередь специалист обратила внимание на то, что многие используют неподходящие для их типа волос шампунь и кондиционер.