Парикмахер назвала главные ошибки при мытье головы

Парикмахер и амбассадор бренда Garnier Кэт Томпсон назвала главные ошибки при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Real Simple.

В первую очередь специалист обратила внимание на то, что многие люди используют неподходящие для их типа волос шампунь и кондиционер. «Сухим и вьющимся волосам требуется больше влаги, тогда как тонким нужно что-то более легкое, чтобы не утяжелять их», — объяснила Томпсон и предостерегла от чрезмерного применения осветляющих шампуней.

Эксперт также заявила о своих опасениях по поводу частого мытья головы. «Чем больше мы моем голову шампунем, тем больше избавляемся не только от грязи, но и от масел. Тогда кожа головы будет усиленно производить жир», — пояснила собеседница издания.

В то же время вред волосам может нанести и редкое мытье из-за закупоривания фолликулов. В связи с этим Томпсон посоветовала прибегать к данному процессу через день с применением прохладной воды.

В заключение профессионал настоятельно рекомендовала быть аккуратными при сушке волос, а именно — аккуратно выжимать из них лишнюю влагу, используя полотенце из микрофибры.

Ранее редакторы портала Shape совместно с врачами раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Так, обладателям жирных, тонких или прямых прядей необходимо прибегать к процедуре каждые два-три дня, поскольку их фолликулы вырабатывают наибольшее количество натуральных масел. Что касается густых волос, то их достаточно мыть один-два раза в неделю.