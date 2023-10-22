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20:27, 22 октября 2023Мир

Противовоздушную оборону Греции сравнили с решетом

Militaire.gr: правительство превращает противовоздушную оборону Греции в решето

Фото: Yiorgos Karahalis YK / AA / Reuters

Правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса превращает противовоздушную оборону Греции в решето, отказываясь от российских систем вооружения. Об этом пишет портал militaire.gr.

«Правительство Мицотакиса выводит из употребления или, по крайней мере, в проблемную эксплуатацию имеющиеся в нашей стране зенитные системы российского производства, в основном ТОР-М1, которые составляют основу греческой противовоздушной обороны», — говорится в материале.

По данным портала, в 2023 году тремя денежными переводами более миллиона евро было возвращено в Грецию из Москвы, куда они были отправлены. Сумма предназначалась для оплаты отправки в Грецию запасных частей и других критически важных систем для ТОР-М1.

Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция в ближайшее время собирается расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Документ о разрыве сотрудничества носил секретный характер, однако был по ошибке опубликован на сайте парламента европейской страны, из-за чего стал достоянием общественности.

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      Семен Александров
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