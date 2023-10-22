«Спартак» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Нижний Новгород» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 41-й минуте красно-белые вышли вперед благодаря голу полузащитника Данилы Пруцева. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Кристофер Мартинс Перейра.

Таким образом, после 12 матчей «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками. «Нижний Новгород» находится восьмом на месте, набрав 17 очков. «Краснодар» остается лидером РПЛ, имея в активе 28 очков.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 28 октября. «Нижний Новгород» днем позднее примет «Сочи».