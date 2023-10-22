Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:57, 22 октября 2023Интернет и СМИ

В Германии заметили панику Байдена из-за слов о Путине и ХАМАС

Junge Welt: высказывания Байдена о Путине говорят, что в Вашингтоне царит паника

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слова президента США Джо Байдена о схожести политики российского президента Владимира Путина и палестинского движения ХАМАС сигнализируют о панике в Вашингтоне. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», — говорится в материале журналиста Фон Йорга Кронауэра.

По мнению автора, перед Вашингтоном действительно стоит ряд серьезных проблем. Во-первых, США передают Украине десятки миллиардов долларов на вооружение и помощь, однако Киев не предоставляет результатов контрнаступления. Во-вторых, для Байдена тревожна ситуация на Ближнем Востоке, так как тогда Вашингтону придется иметь дело с двумя конфликтами сразу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Джо Байдена, сопоставившего политику Владимира Путина и действия радикального палестинского движения ХАМАС, неприемлемы.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин по-немецки ответил на нападки на бывшего канцлера Германии

      ЦАХАЛ ответил огнем на обстрел ракетами из Ливана

      Израиль рассказал о роли авиации в борьбе с ХАМАС перед наземной операцией

      Изменение модели перехода в 10-й класс в России опровергли

      Подростков задержали за избиение школьников в Подмосковье

      МИД России подтвердил переговоры Лаврова в Иране

      После массовых драк российских школьников возбудили уголовные дела

      В российском регионе началась проверка детдомов после избиения подростка

      Врач назвала анализы для выявления рака на ранних стадиях

      Названо число отказавшихся от российского гражданства в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости