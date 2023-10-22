В Германии заметили панику Байдена из-за слов о Путине и ХАМАС

Junge Welt: высказывания Байдена о Путине говорят, что в Вашингтоне царит паника

Слова президента США Джо Байдена о схожести политики российского президента Владимира Путина и палестинского движения ХАМАС сигнализируют о панике в Вашингтоне. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», — говорится в материале журналиста Фон Йорга Кронауэра.

По мнению автора, перед Вашингтоном действительно стоит ряд серьезных проблем. Во-первых, США передают Украине десятки миллиардов долларов на вооружение и помощь, однако Киев не предоставляет результатов контрнаступления. Во-вторых, для Байдена тревожна ситуация на Ближнем Востоке, так как тогда Вашингтону придется иметь дело с двумя конфликтами сразу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Джо Байдена, сопоставившего политику Владимира Путина и действия радикального палестинского движения ХАМАС, неприемлемы.