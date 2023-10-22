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17:53, 22 октября 2023Мир

В МИД понадеялись на отправку удерживаемых Западом удобрений в беднейшие страны

МИД России понадеялся на отправку удерживаемых Западом удобрений в бедные страны

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В МИД России понадеялись, что страны Запада, незаконно удерживающие российские удобрения, предпримут усилия для их отправки в беднейшие государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве напомнили, что в портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются свыше 96 тысяч тонн удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам.

«В рамках действующего до 2025 года Меморандума РоссияООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта российская сторона еще 7 сентября 2022 года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тысяч тонн минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам», — отметили в МИД, добавив что в ООН данную инициативу поддержали и пообещали помощь в ее реализации.

Однако, отметили в ведомстве, с тех пор были завершены лишь две поставки — 6 марта в Малави и 31 мая в Кению, а отправка трех других партий — «пробуксовывает».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада чинят России препятствия в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам. По словам Путина, из 262 тысяч тонн продукции, которая была заблокирована в портах Европы, отправить удалось лишь две партии.

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      Варвара Кошечкина
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