В Екатеринбурге высадили две тысячи елей

В Екатеринбурге в рамках ежегодной акции высадили две тысячи елей

В Екатеринбурге высадили почти две тысячи елей в рамках акции «Сохраним лес». Мероприятие проходит ежегодно, оно посвящено восстановлению зеленых массивов, пострадавших от природных пожаров, сообщают в администрации города.

Почти две тысячи саженцев ели сибирской посадили недалеко от Новосвердловской ТЭЦ. В акции приняли участие сотрудники МЧС и добровольцы из общественных движений «Волонтеры леса» и «Сад памяти». Им помогали городские лесники. Они рассказали о том, как правильно сажать деревья, а также показали, на каком расстоянии друг от друга они должны находиться.

Ранее сообщалось, что в Карелии появится еще один национальный парк «Воттоваара», он объединит четыре горы и озеро. Новый нацпарк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно и Пиро, а также озеро Пизанец и гору Воттоваара.

