ФСБ объявила предупреждение россиянину о недопустимости госизмены

ФСБ предостерегла от госизмены жителя Хакасии, планировавшего вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ объявили предупреждение о недопустимости государственной измены жителю Абакана Республики Хакасия, который планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, в январе мужчина 1983 года рождения неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями по поводу участия в боевых действиях в составе ВСУ. Для этого он намеревался вступить в ряды Вооруженных сил РФ или частных военных компаний, после чего перейти на другую сторону.

В ведомстве сообщили, что в случае реализации своих намерений, мужчине грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).