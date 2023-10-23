Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 23 октября 2023Силовые структуры

ФСБ объявила предупреждение россиянину о недопустимости госизмены

ФСБ предостерегла от госизмены жителя Хакасии, планировавшего вступить в ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ объявили предупреждение о недопустимости государственной измены жителю Абакана Республики Хакасия, который планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, в январе мужчина 1983 года рождения неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями по поводу участия в боевых действиях в составе ВСУ. Для этого он намеревался вступить в ряды Вооруженных сил РФ или частных военных компаний, после чего перейти на другую сторону.

В ведомстве сообщили, что в случае реализации своих намерений, мужчине грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

      Уходивший от полицейской погони россиянин попал в ДТП

      В США заявили об опасениях развития более широкого конфликта на Ближнем Востоке

      Трамп назвал самую небезопасную столицу в мире

      В России мать троих детей села в автомобиль к пьяному водителю и попала в ДТП

      На Украине сообщили о повреждении теплоэлектростанции

      Пассажир самолета угодил в полицию и лишился работы из-за одной шутки

      ФСБ объявила предупреждение россиянину о недопустимости госизмены

      Названы самые дорогие футболисты мира

      Оператор дрона назвал уязвимые места танка Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости