Минобороны России отчиталось о поражении «Солнцепеками» трех опорных пунктов ВСУ

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поразили на краснолиманском направлении три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, видео его отчета опубликовано в понедельник, 23 октября, в Telegram-канале Министерства обороны России.

Он добавил, что всего на данном направлении российские военные накрыли огнем около 180 целей противника, среди которых два пункта скопления техники.

Кроме того, в районах Лисичанска и населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР) российскими силами противовоздушной обороны сбиты украинский беспилотник и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Представитель военного ведомства добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 расчетов полевой артиллерии противника, а также ликвидирована боевая бронированная машина «Козак».

Ранее 23 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. «В районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника», — заявил Рогов, добавив, что российские военные также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка.