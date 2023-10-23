Porsche сбил пятиклассника на севере Петербурга

На севере Санкт-Петербурга водитель Porsche сбил пятиклассника

На севере Санкт-Петербурга автомобиль Porsche сбил школьника. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщила пресс-служба местного МВД в Telegram-канале.

Авария произошла накануне, 22 октября, около 14:40 на регулируемом перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева. 27-летний водитель Porsche Cayman совершил наезд на пятиклассника, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и был без родителей. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», у пострадавшего сломана нога. Находившийся за рулем мужчина, пишет издание, 18 раз привлекался к административной ответственности, из них 15 раз — за превышение скорости.

Полиция проводит проверку.

В январе на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Porsche сбил трех человек на тротуаре. ДТП случилось на улице Нижние Поля рядом с домом №21.