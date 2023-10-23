Пьяный россиянин за рулем авто протаранил ворота женского монастыря

Пьяный мужчина за рулем авто протаранил ворота Покровского женского монастыря

В Амурской области пьяный мужчина за рулем авто протаранил ворота Покровского женского монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, в городе Тында автомобиль ехал по улице Кирова — он не справился с управлением и влетел в ограждение монастыря. На шум выбежали монахини российского монастыря, в ответ на что пьяный водитель пообещал возместить ущерб к выходным.

Впоследствии водитель автомобиля скрылся с места аварии. Его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в подмосковных Химках пьяный водитель за рулем автомобиля Mercedes протаранил автомаркет, после чего его авто загорелось. Водителю удалось выбраться из горящего Mercedes благодаря местному жителю, пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и челюсти.