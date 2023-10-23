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09:12, 23 октября 2023Силовые структуры

Расследование дела в отношении шести участников массовых драк в Москве завершено

В Москве завершили расследование в отношении 6 участников драк из Средней Азии
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых участников организованной группы, обвиняемых в преступлениях против общественной безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Фигуранты обвиняются в шести эпизодах по части 2 статьи 213 («Хулиганство»), трех эпизодах по части 4 статьи 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), пунктах «а», «г» части 2 статьи 161 («Грабеж») и части 2 статьи 325 («Похищение и уничтожение паспорта») УК РФ. Все участники группы отправлены под арест. Один из соучастников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — ему вынесен обвинительный приговор.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2023 год выходцы из Средней Азии из хулиганских побуждений совершили нападение минимум на восемь человек в Москве.

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