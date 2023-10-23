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14:46, 23 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

Рогов: российские военные продвинулись на 500 метров в районе села Приютное

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку на времевском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, в результате контратаки российские военные продвинулись вперед примерно на 500 метров у села Приютное в Запорожской области. Он также отметил, что ВС РФ успешно контратаковали в районе села Полтавка, продвинувшись там примерно на 200 метров, и отбили атаки украинской армии в направлении села Новодонецкое.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины у села Вербовое в Запорожской области.

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      Алевтина Запольская
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