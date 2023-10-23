Женщина купила игрушку для ребенка и напугала мужа

Пользовательница Reddit с ником Gaylittlesoiree поделилась на портале историей о том, как, купив игрушку ребенку, напугала своего мужа. По ее словам, супругу понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после случившегося.

Женщина рассказала, что в зоопарке, куда она отправилась со своим ребенком и его двоюродными братьями, купила сыну игрушечную резиновую змею. Авторша поста добавила, что забыла сообщить о приобретении мужу.

Когда супруг зашел в спальню к ребенку, то обнаружил лежащую на полу змею и принял ее за живую. Мужчина закричал от страха и выбросил игрушку в окно, чтобы защитить сына. «Мой муж родом из Иордании. Там он часто сталкивался с ядовитыми змеями и, по понятным причинам, боится их», — объяснила поведение возлюбленного героиня истории.

Женщина посетовала, что ей потребовалось некоторое время, чтобы успокоить мужа, а также чтобы найти выброшенную резиновую игрушку во дворе. Также расплакались сын, пытавшийся найти свою змею, и его двоюродные братья, сбитые с толку из-за случившегося. «Мне нужно выпить кофе», — отшутилась пользовательница.

Под публикацией комментаторы отметили, что муж героини поступил храбро, когда выкинул змею, несмотря на свой страх. «Он ставит семью выше своих страхов, он хороший супруг», «Я восхищаюсь его смелостью. Он думал, что это живая ядовитая змея, и все равно схватил и выбросил ее из комнаты сына», «Он настоящий защитник», — высказались они.

Ранее парень рассказал на Reddit, что по ошибке подключился по Bluetooth к колонке соседей и напугал их ребенка. Он включил рок-композицию на большой громкости и заставил девочку расплакаться и запаниковать.