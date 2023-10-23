Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:53, 23 октября 2023Культура

Звезда «Кавказской пленницы» назвала двух главных предателей России

Актриса Наталья Варлей назвала Горбачева и Ельцина главными предателями России
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей назвала двух главных предателей в истории России. Об этом она рассказала в интервью «Царьграду».

По словам Варлей, распад СССР стал для нее трагедией, так как некогда близкие люди оказались по разные стороны. Она также не понимала претензий некоторых бывших советских республик к России как к «старшему брату», когда как эта страна, наоборот, воссоединяла всех в Союзе.

Варлей отметила, что для нее предателями России являются единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. По ее мнению, эти политики «разрушили нашу армию, уничтожили ракеты, оружие, закрыли наши заводы».

Ранее Варлей призвала «не мусолить» фамилии артистов, которые покинули Россию. Постоянное упоминание этих фамилией она сочла лишь рекламой артистов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дефицит топлива привел к остановке работы всех больниц в секторе Газа

      Россиянам назвали способ сэкономить миллионы

      Россиянин похитил бывшего мужа сожительницы и увез в лес

      В России разработали первые отечественные FPV-очки

      Стали известны подробности организации СБУ убийства Дугиной

      Врач предупредила россиян об опасности длительной носки резиновых сапог

      Лидеры ЕС решили поддержать призыв ООН к гуманитарной паузе в секторе Газа

      Москвичка обнаружила в квартире змею

      На Украине накажут родителей за прослушивание группы «Воровайки» их детьми

      Брат Меладзе отреагировал на новость о его разводе с Брежневой из-за политики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости