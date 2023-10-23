Звезда «Кавказской пленницы» назвала двух главных предателей России
Звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей назвала двух главных предателей в истории России. Об этом она рассказала в интервью «Царьграду».
По словам Варлей, распад СССР стал для нее трагедией, так как некогда близкие люди оказались по разные стороны. Она также не понимала претензий некоторых бывших советских республик к России как к «старшему брату», когда как эта страна, наоборот, воссоединяла всех в Союзе.
Варлей отметила, что для нее предателями России являются единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. По ее мнению, эти политики «разрушили нашу армию, уничтожили ракеты, оружие, закрыли наши заводы».
Ранее Варлей призвала «не мусолить» фамилии артистов, которые покинули Россию. Постоянное упоминание этих фамилией она сочла лишь рекламой артистов.