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18:37, 25 октября 2023Россия

Путин поучаствовал в тренировке стратегических сил сдерживания

Тренировка стратегических сил сдерживания проходит под руководством Путина
СюжетРабота систем ПВО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Тренировка стратегических сил сдерживания проходит под руководством президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 25 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе учений из акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки «Тула» запущена баллистическая ракета «Синева».

Также с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Помимо этого, к тренировке привлекались стратегические бомбардировщики Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В Кремле уточнили, что в ходе учений проверялся уровень подготовки органов высшего военного управления, а также навыки работы руководства и оперсостава.

Накануне, 24 октября, сообщалось, что российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) перехватил над Балтикой два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1В, которые при его приближении отвернули от российской границы.

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      Игорь Дмитров
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