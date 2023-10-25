Путин поучаствовал в тренировке стратегических сил сдерживания

Тренировка стратегических сил сдерживания проходит под руководством Путина

Тренировка стратегических сил сдерживания проходит под руководством президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 25 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе учений из акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки «Тула» запущена баллистическая ракета «Синева».

Также с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Помимо этого, к тренировке привлекались стратегические бомбардировщики Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В Кремле уточнили, что в ходе учений проверялся уровень подготовки органов высшего военного управления, а также навыки работы руководства и оперсостава.

Накануне, 24 октября, сообщалось, что российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) перехватил над Балтикой два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1В, которые при его приближении отвернули от российской границы.