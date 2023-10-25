За сутки в зоне СВО впервые перехватили две американские ракеты ATACМS

Минобороны: силы ПВО впервые перехватили две американских ракеты ATACMS

За прошедшие сутки российские войска перехватили две американские ракеты ATACMS в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — пояснили в МО.

Помимо того, были перехвачены две две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, которые производятся в США, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нашли ответ на применение Киевом тактических баллистических ракет ATACMS. Отмечается, что российские войска комплексно подошли к нейтрализации угрозы от американских дальнобойных ракет ATACMS, недавно поставленных на Украину.