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14:32, 25 октября 2023Россия

За сутки в зоне СВО впервые перехватили две американские ракеты ATACМS

Минобороны: силы ПВО впервые перехватили две американских ракеты ATACMS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшие сутки российские войска перехватили две американские ракеты ATACMS в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — пояснили в МО.

Помимо того, были перехвачены две две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, которые производятся в США, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

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      Никита Абрамов
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