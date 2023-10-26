Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 26 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении чешской артиллерийской установки Dana

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении чешской артиллерийской установки Dana
СюжетМинобороны:

Фото: Adam Hauner / Wikimedia

Российские военнослужащие на донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку Dana чешского производства. Об этом в четверг, 26 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там добавили, что подразделениями «южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии была отражена атака штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника у сел Андреевка, Клещеевка и Васюковка ДНР, добавили в Минобороны. Общие потери украинской стороны на донецком направлении составили до 295 бойцов, один танк, два автомобиля и пять боевых бронированных машин.

В военном ведомстве также сообщили, что на херсонском направлении российские военные поразили склад боеприпасов в районе Орловщины, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

      В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

      В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости