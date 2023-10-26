Минобороны РФ отчиталось об уничтожении чешской артиллерийской установки Dana

Российские военнослужащие на донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку Dana чешского производства. Об этом в четверг, 26 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там добавили, что подразделениями «южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии была отражена атака штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника у сел Андреевка, Клещеевка и Васюковка ДНР, добавили в Минобороны. Общие потери украинской стороны на донецком направлении составили до 295 бойцов, один танк, два автомобиля и пять боевых бронированных машин.

В военном ведомстве также сообщили, что на херсонском направлении российские военные поразили склад боеприпасов в районе Орловщины, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».