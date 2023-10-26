Минобороны заявило об уничтожении склада ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: в Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ

В Днепропетровской области российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что склад боеприпасов противника находился в районе Орловщины в Днепропетровской области. Помимо этого, на херсонском направлении также удалось поразить три автомобиля и гаубицу «Мста-Б», Украина там потеряла более 25 военнослужащих.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне СВО шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB. Где конкретно это произошло — не уточняется.

Ранее ВСУ России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению украинских войск у моста через Днепр. Соединения противника также обнаружили близ Алешкинского острова. До этого сообщалось о саботаже десантников ВСУ проведения десантных операций на левом берегу Днепра.