Минобороны заявило об уничтожении немецких танков Leopard в зоне спецоперации

Минобороны заявило об уничтожении двух танков Leopard на запорожском направлении

Российские войска уничтожили на запорожском направлении спецоперации два немецких танка Leopard. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения российской группировки войск, в том числе при помощи авиации и артиллерии, отразили в районе Работино Запорожской области атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить орудие Д-20, а также произведенные в США гаубицу М119 и артиллерийскую систему М777.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в период с 1 по 26 сентября российские войска уничтожили на Украине семь американских БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777 производства США, 51 самоходную артиллерийскую установку, которые поставляли из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов. Помимо этого, были поражены два немецких танка Leopard и английский танк Challenger.