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14:10, 26 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении немецких танков Leopard в зоне спецоперации

Минобороны заявило об уничтожении двух танков Leopard на запорожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российские войска уничтожили на запорожском направлении спецоперации два немецких танка Leopard. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения российской группировки войск, в том числе при помощи авиации и артиллерии, отразили в районе Работино Запорожской области атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить орудие Д-20, а также произведенные в США гаубицу М119 и артиллерийскую систему М777.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в период с 1 по 26 сентября российские войска уничтожили на Украине семь американских БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777 производства США, 51 самоходную артиллерийскую установку, которые поставляли из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов. Помимо этого, были поражены два немецких танка Leopard и английский танк Challenger.

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      Сергей Истомин
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