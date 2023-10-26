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16:05, 26 октября 2023Россия

Обстрел со стороны Украины повредил четыре частных дома в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждениях домов при обстреле ВСУ
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил четыре частных домовладения в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил он.

В домовладениях выявили повреждения фасадов, крыш, заборов и одного автомобиля. На место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба, добавил политик.

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