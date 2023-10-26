Россиянин избил незнакомца металлическим костылем за мат

Житель Дагестана избил незнакомца металлическим костылем за мат

В Дагестане мужчина избил незнакомца костылем в ответ на мат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянин вышел из дома и заметил, что неподалеку кто-то пытается отремонтировать «Газель». Мужчина подошел и посоветовал не мучаться, а отогнать машину на техстанцию.

В ответ он услышал грубость, разозлился и решил отомстить. Сходил домой, взял металлический костыль и несколько раз ударил им соседа по голове. Пострадавший находится в больнице.

Сам нападавший утверждает, что мужчину избили его родственники. Когда именно произошел инцидент — не уточняется. Известно, что дагестанцу суд назначил наказание в виде шести лет тюрьмы.

Ранее в Миассе Челябинской области мужчина избил ребенка, который выбежал под колеса его машины. Произошедшее попало на видео.