Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 26 октября 2023Россия

Россиянин избил незнакомца металлическим костылем за мат

Житель Дагестана избил незнакомца металлическим костылем за мат

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дагестане мужчина избил незнакомца костылем в ответ на мат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянин вышел из дома и заметил, что неподалеку кто-то пытается отремонтировать «Газель». Мужчина подошел и посоветовал не мучаться, а отогнать машину на техстанцию.

В ответ он услышал грубость, разозлился и решил отомстить. Сходил домой, взял металлический костыль и несколько раз ударил им соседа по голове. Пострадавший находится в больнице.

Сам нападавший утверждает, что мужчину избили его родственники. Когда именно произошел инцидент — не уточняется. Известно, что дагестанцу суд назначил наказание в виде шести лет тюрьмы.

Ранее в Миассе Челябинской области мужчина избил ребенка, который выбежал под колеса его машины. Произошедшее попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

      В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости