Россиянин на Lada получил около 500 штрафов за три месяца

В Кемерово мужчина получил 500 штрафов за три месяца на сумму 350 тысяч рублей

В Кемеровской области мужчина за три месяца получил около 500 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Мужчина, который родился в Ростовской области, передвигался на Lada с затонированными стеклами по Кемерово, когда его остановили полицейские. Те выяснили, что россиянин цыганской народности имеет большое число штрафов.

«Оказалось, что житель Ростовской области за последние 3 месяца, проведенные на территории Кузбасса, почти 500 раз попал в объективы камер фотофиксации за нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора, неиспользование ремня безопасности, нарушение правил остановки и стоянки, а также превышение скоростного режима», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что штрафы мужчина не оплатил, сумма долга составила около 350 тысяч рублей. Для того, чтобы выписать жителю Ростовской области 86 протоколов по статье об «Уклонении об исполнения административного наказания», понадобилось четыре сотрудника полиции, которым пришлось составлять документы в течение нескольких часов.

Ранее российских водителей предупредили о новом штрафе для автомобилистов зимой. Так, с 1 сентября вступили в силу правила, согласно которым за езду на летних шинах зимой автомобилистов могут оштрафовать на 500 рублей. Помимо этого, инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS).