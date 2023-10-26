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10:09, 26 октября 2023Россия

Россиянка в нижнем белье выпала из окна восьмого этажа и попала на видео

Ural Mash: в Пыть-Яхе девушка в нижнем белье выпала с 8-го этажа и впала в кому

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) девушка в нижнем белье выпала из окна с восьмого этажа и выжила. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Ural Mash.

На ролике видно, как девушка лежит под окнами дома. Также выяснилось, что после случившегося она впала в кому. Другой информации о ее состоянии издание не привело.

Как утверждает Ural Mash, россиянка до этого потеряла мать и бабушку и впала в депрессию.

Ранее сообщалось, что в городе Рубцовск Алтайского края школьница, которую заперли дома на ключ, выпала из окна третьего этажа ради прогулки.

Девочка получила закрытый перелом ребра, переломы костей таза и другие повреждения. Сотрудники правоохранительных органов рассказали ее матери о случившемся, пострадавшую прооперировали.

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      Анна Щербакова
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