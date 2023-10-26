Российские дети массово отравились во время циркового конкурса

В Перми 21 ребенок отравился во время циркового конкурса, 13 госпитализировали

В Перми 21 ребенок, который приехал на цирковой конкурс, отравился в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в больницу после случившегося доставили 13 детей. Известно, что все отравившиеся завтракали и обедали в кафе при местной гостинице. Они принимали участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов.

У 13 госпитализированных детей наблюдается температура и рвота, врачи поставили им диагноз «Норовирус».

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своем сайте подтвердило случившееся, но не уточнило точное число отравившихся. В федеральной службе сообщили о проверке кафе, где питались дети. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Ранее в Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе, которые питались суши и пиццей. Острую кишечную инфекцию зафиксировали у десяти человек, в том числе у шестерых детей.