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21:21, 26 октября 2023Россия

В Кремле раскрыли планы Путина по посещению открытия выставки «Россия»

Песков: Путин посмотрит выставку «Россия» на ВДНХ, но не в день открытия

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин так или иначе посмотрит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить на ВДНХ с ноября по апрель. Однако посещать ее в день открытия он не планирует. Планы главы государства раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд», — сказал официальный представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2022 года на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2023-го. С 9 ноября до 14 января на выставке пройдут «Дни регионов». Кроме того, выставка «Россия» станет местом проведения торжественных церемоний бракосочетания.

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      Марина Совина
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