В Москве пенсионерка нашла внучку в туалете с остановившимся сердцем

В Москве пенсионерка нашла 17-летнюю внучку в туалете с остановившимся сердцем

В Москве у 17-летней девушки в туалете остановилось сердце — ее нашла пожилая родственница, которая живет с ней в одной квартире. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Предварительно, вечером до случившегося внучка пожаловалась бабушке на боли в животе и выпила несколько таблеток.

«Около пяти часов утра внучка ушла в туалет, но долго не выходила. Родственница забеспокоилась и открыла дверь — там она увидела распластавшуюся на полу девушку и сразу обратилась в скорую помощь», — сказал собеседник телеканала.

По его данным, медикам удалось реанимировать девушку, ее доставили в реанимацию. Впоследствии выяснилось, что в легких у девушки скопилась жидкость. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Крыму у 14-летнего восьмиклассника остановилось сердце после того, как он выпил энергетик. Школьника доставили в больницу, где он впал в кому. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом.