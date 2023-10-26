В Петербурге двухлетняя девочка попробовала ягоды в парке и попала в больницу

В Петербурге двухлетняя девочка попробовала ядовитые ягоды и попала в больницу

В Красносельском районе Санкт-Петербурга двухлетняя девочка попробовала ядовитые ягоды в парке и попала в больницу. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, ребенка с признаками отравления привезли в клинику на Бухарестской улице. Предварительно удалось установить, что малышка съела несколько ягод бересклета на проспекте Кузнецова.

Это декоративное растение можно встретить во дворах и парках. Красноватые ягоды безопасны для птиц, но человеку их употреблять нельзя. Последствиями могут быть судороги и угнетение центральной нервной системы.

Врачи оценили состояние девочки как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась снюсом. Родители пострадавшей отметили, что пакетик с некурительным табаком она нашла на детской площадке во дворе одного из домов на Выборгском шоссе.