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08:27, 26 октября 2023Россия

В российском регионе зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

На севере Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной болезни

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В населенном пункте Ессей Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной инфекции. Об этом пишет региональная газета «Эвенкийская жизнь» на странице во «ВКонтакте».

Предварительно, заболели 38 человек, большинство из которых — дети. Основным симптомом инфицированных является красноватая сыпь, однако заболевание проходит в легкой форме.

В межрайонной больнице сообщили, что держат ситуацию на контроле. Известно, что в Ессей вылетел санрейс, на борту которого находятся эпидемиологи, специалисты Роспотренадзора и санэпидемстанции.

В Минздраве подтвердили РЕН ТВ информацию о вспышке неизвестной болезни в российском регионе.

Ранее в Санкт-Петербурге в академической гимназии №56 имени Пильдес произошла вспышка менингита. В гимназии ввели барьерный осмотр всех учеников, кроме того, начали проводить ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми, дезинфекцию помещений и классов.

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      Анастасия Шейкина
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