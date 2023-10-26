В российском регионе зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

На севере Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В населенном пункте Ессей Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной инфекции. Об этом пишет региональная газета «Эвенкийская жизнь» на странице во «ВКонтакте».

Предварительно, заболели 38 человек, большинство из которых — дети. Основным симптомом инфицированных является красноватая сыпь, однако заболевание проходит в легкой форме.

В межрайонной больнице сообщили, что держат ситуацию на контроле. Известно, что в Ессей вылетел санрейс, на борту которого находятся эпидемиологи, специалисты Роспотренадзора и санэпидемстанции.

В Минздраве подтвердили РЕН ТВ информацию о вспышке неизвестной болезни в российском регионе.

Ранее в Санкт-Петербурге в академической гимназии №56 имени Пильдес произошла вспышка менингита. В гимназии ввели барьерный осмотр всех учеников, кроме того, начали проводить ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми, дезинфекцию помещений и классов.