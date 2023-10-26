В российской школе мужчина ударил семилетнего ребенка за драку с его сыном

В Ростовской области мужчина ударил ребенка в спортзале школы за драку с сыном

В спортивном зале школы в Ростовской области мужчина повалил на пол и ударил семилетнего ребенка, который подрался с его сыном. Об этом сообщает МВД в Telegram-канале.

По информации министерства, мужчина ударил семилетнего ребенка во время тренировки в спортивном зале. «Мужчина поднял мальчика над напольным покрытием и отпустил руки. Ребенок упал на пол, после чего взрослый человек ударил его ладонью по голове», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники МВД выясняют обстоятельства происшествия, степень тяжести нанесенного вреда здоровью ребенка уточняется. На сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону также сообщается о начатой проверке.

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