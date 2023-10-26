В Совфеде заявили о бреши в американском заслоне Европы

Член Совфеда Пушков счел назначение Фицо премьером Словакии брешью в заслоне США

Назначение Роберта Фицо премьером Словакии — брешь в американском заслоне Европы, возведенном для защиты Евросоюза от собственных интересов. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, после того как Фицо был объявлен главой кабинета министров, у США ослабли тылы.

«Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США "в тылу" появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», — объявил сенатор.

О назначении Роберта Фицо премьером Словакии стало известно 24 октября. Партия Smer, лидером которой является Фицо, одержала победу на выборах и обеспечила себе 42 места в парламенте республики.