Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 26 октября 2023Россия

В Совфеде заявили о бреши в американском заслоне Европы

Член Совфеда Пушков счел назначение Фицо премьером Словакии брешью в заслоне США
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Mateusz Wlodarczyk / ZUMA Press / Globallookpress.com

Назначение Роберта Фицо премьером Словакии — брешь в американском заслоне Европы, возведенном для защиты Евросоюза от собственных интересов. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, после того как Фицо был объявлен главой кабинета министров, у США ослабли тылы.

«Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США "в тылу" появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», — объявил сенатор.

О назначении Роберта Фицо премьером Словакии стало известно 24 октября. Партия Smer, лидером которой является Фицо, одержала победу на выборах и обеспечила себе 42 места в парламенте республики.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Раскрыты подробности гаражной культуры в СССР

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости